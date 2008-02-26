Кравчук вважає, що Яценюк зганьбився на весь світ

Леонід Кравчук вважає, що розбіжності між гілками влади повинні вирішуватися кулуарно, а не публічно. "Я вам скажу: коли Іван Плющ був Головою Верховної Ради, я - Президентом, а Леонід Кучма - прем`єром, в моєму кабінеті стіни здригалися від суперечок. Але хто-небудь зараз знає про це? Ні! Ми добивалися все-таки узгодженої позиції, як того і вимагає політична культура і демократія, оскільки демократія не припускає вседозволеності і зневаги законами і Конституцією", - заявив політик в інтерв`ю "Фактам".

Леонід Кравчук вважає, що нинішня влада робить все, щоб у неї не було авторитету: "Ющенко і Тимошенко розуміють, що вони вже давно розійшлися в поглядах на принципові речі. А народу про це сказати не можуть. Тому що... соромно. Розумієте, завжди в таких питаннях хтось повинен бути розумніший чи старший. За логікою, це повинен бути Президент. Але для цього Президент повинен прийняти дві умови, дві принципові позиції. Перша - не виносити сміття з хати... Далі. Не доручати НІКОМУ висловлюватися за себе. При всій моїй повазі до Віктора Балоги не може він за статусом, за Конституцією ні єдиної секунди виконувати повноваження глави держави. Подивіться Основний Закон!

Пригадайте ситуацію з ліквідацією ДАІ два роки тому, а недавно - із звільненням начальника Державтоінспекції. Не повинен - і не може! - Президент публічно, перед народом, перед світом опускатися до рівня звільнення з роботи міліційного клерка, якого він не призначав. Не може! Це перше.

Друге: не може Голова Верховної Ради публічно скаржитися, що йому показали середній палець. Не може! Тому що всьому світу він розповів, що його не поважають. Не показують тому, хто не скаржитиметься, а вживе заходів.

Для мене очевидно: боротьба за владу поставила владу в дуже складну ситуацію".