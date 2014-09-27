Ніч у Донецьку пройшла спокійно, але ранок почався з залпів
10:49, 27 вересня 2014Політика
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Ніч у Донецьку пройшла спокійно. Ранок 27 вересня почався з артилерійських залпів.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Станом на 10.00 в місті неспокійно, періодично чутні звуки пострілів з важких знарядь.
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Комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. У деяких районах міста спостерігаються перебої з водопостачанням. Вчора не зміг запуститися Південний водогінний вузол. Петровський Кіровський вузли набрали недостатню кількість води, тому в районах вода подавалася лише годину. КП "Донецькміськводоканал" приймає заходи для стабілізації ситуації.
Громадський транспорт у Донецьку працює згідно з графіками "вихідного дня".
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