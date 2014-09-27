Ніч у Донецьку пройшла спокійно, але ранок почався з залпів

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Станом на 10.00 в місті неспокійно, періодично чутні звуки пострілів з важких знарядь.

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Комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. У деяких районах міста спостерігаються перебої з водопостачанням. Вчора не зміг запуститися Південний водогінний вузол. Петровський Кіровський вузли набрали недостатню кількість води, тому в районах вода подавалася лише годину. КП "Донецькміськводоканал" приймає заходи для стабілізації ситуації.

Громадський транспорт у Донецьку працює згідно з графіками "вихідного дня".