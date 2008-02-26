Кармазін не виключає, що комуністи замахнуться на плями на сонці

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція “Наша Україна - Народна Самооборона”) називає “піар кампанією” пропозицію комуніста Спірідона КІЛІНКАРОВА створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України “з питань перевірки фактів порушень Конституції України та законів України, фактів корупційних дій, розкрадання державного майна та зловживань службовим становищем з боку Глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ, першого заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації Івана БАЛОГИ та інших причетних до цього посадових осіб”.

Про це Ю.КАРМАЗІН сказав в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, в ситуації, коли фракція КПУ разом з фракцією Партії регіонів “підвісили весь парламент і сьогодні залишилось 17 діб до розпуску це виглядає як піар-крок і ніяк не більше”. Ю.КАРМАЗІН зазначив, що в ході роботи парламенту будь-яке питання можна розглядати, внісши його спочатку в порядок денний. В той же час він наголошує, що в першу чергу треба прийняти закон про депутатські слідчі комісії. В.КАРМАЗІН зазначив, що не може “нічого сказати, щодо наявності чи не наявності фактів на які він (С.КІЛІНКАРОВ - УНІАН) посилається в проекті постанови”. Ю.КАРМАЗІН додав, що не бачив “той проект постанови, оскільки “не кидаю все, щоб читати таких “серйозних авторів”. За його словами, фракція КПУ “це не та політична сила, якою я опікуюся і від якої щось залежить” і не виключає, що “він зареєструє проект постанови і про ліквідацію плям на сонці”. Ю.КАРМАЗІН наголошує, що це є “піар кампанія” фракції КПУ.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів порушень Конституції України та законів України, фактів корупційних дій, розкрадання державного майна та зловживань службовим становищем з боку Глави Секретаріату Президента України Балоги Віктора Івановича та Першого заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації Балоги Івана Івановича та інших причетних до цього посадових осіб», автором якого є народний депутат України С.КІЛІНКАРОВ (фракція КПУ).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, підставами для утворення ТСК є факти «систематичних грубих порушення з боку Глави Секретаріату Президента України та Першого заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації, інших причетних посадових осіб норм Конституції України та законів України, факти розкрадання державного майна, зловживань службовим становищем».

В ній зазначається, що «одним з гучних прикладів розкрадання державного майна став факт відчуження 29 грудня 2007 року керівництвом міста Мукачеве земельних ділянок та будівель колишніх військових містечок за адресами: м.Мукачеве, вул. Чехова, №11, вул.Валенберга, №21, вул. Валенберга, №11, вул. Брегівська, №41 «А» на користь ТОВ «ПАРТНЕР», засновниками якого є БАЛОГА Оксана Анатоліївна (дружина В.І.БАЛОГИ) та ПЕТЬОВКА Марина Іллівна. Відчуження земельних ділянок та будівель відбулось за значно заниженими цінами».

В пояснювальній записці також йдеться про те, що В.БАЛОГА під час перебування на посаді мера міста Мукачеве «здійснював незаконне відчуження майна підприємств міста, зокрема ВАТ «Мукачівхліб», Мукачівська швейна фабрика, Центральний універсальний магазин міста, обласна база «Одяг», обласна база «Взуття», база «Бакалія». Незаконного відчуження зазнали угіддя Морозівського лісництва Мукачівського держлісгоспу, які входять у зону відпочинку санаторію «Синяк». В ній також ідеться про те, що «через наближену до В.БАЛОГИ фірму ТОВ «Барви» здійснювалась незаконна реалізація конфіскату, контрабанда автотранспортних засобів та лікеро-горілчаних напоїв».