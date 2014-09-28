РФ розгорнула табір та підвезла важку техніку до кордону з Кримом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, неподалік населеного пункту Чонгар українськими прикордонниками зафіксовано розгортання польового наметового містечка збройних сил Росії, в якому перебуває до 300 військовослужбовців.

Крім того, на залізничну станцію «Джанкой» з Керчі прибув вантажний потяг у складі 30 платформ, на яких знаходиться 30 БМП, БМД і вантажівки.

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