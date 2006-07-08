О 18:00 Ющенко висловить свою позицію щодо ситуації в парламенті

Сьогодні о 18.00 прозвучить радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до українського народу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у своєму традиційному щотижневому радіозверненні В.ЮЩЕНКО висловить позицію щодо ситуації, яка склалася довкола парламентської коаліції та обрання голови Верховної Ради.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM. Перша, Друга і Третя програми повторять виступ глави держави о 22:00 та в неділю, 9 липня, о 10:00, «Радіо ЕРА» FM – у неділю о 10:00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо з повтором о 22:00 та в неділю, 9 липня, о 10:00.