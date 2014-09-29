Тягнибок: за підтримку сепаратизму потрібно позбавляти громадянства

Про це заявив лідер політичної сили Олег Тягнибок.

За його словами, ця ініціатива є продовженням люстрації та повинна в першу чергу розповсюджуватися на представників місцевої влади на сході країни і окремих народних депутатів.

„Без підтримки місцевої влади сепаратистські настрої на сході країні були б якщо не неможливі, то у всякому разі набагато менші. І навряд чи ситуація дійшла б до такого стану, якби місцева влада ще тоді чітко заявила про свою проукраїнську позицію. Натомність вони почали підігрувати сепаратистам, закликати до введення російських військ, і в результаті ми отримали кровопролитну війну”, - підкреслив Тягнибок.

Він зазначив, що в Верховній Раді України також досі присутні люди, які підтримували сепаратизм та вели антиукраїнську пропаганду.

„Комуністи в повному складі, „регіонали”, нинішні та колишні, які дозволяли собі антиукраїнську риторику, прямо чи завуальовано підтримували сепаратистів, їздили в лігво ворога в той час, коли Росія веде неприкриту агресію проти України – всі вони також мають бути позбавлені громадянства і нести кримінальну відповідальність за свої дії”, - переконаний лідер націоналістів.

Пересічні громадяни, на думку Тягнибока, які підтримували чи підтримують сепаратизм, також можуть бути позбавлені громадянства України, але після ретельної перевірки їх дій.

„На сході дуже багато людей, яким просто задурили голову. Але після того, як вони на власні очі побачили, яке життя під владою сепаратистів, переважна більшість з них стали відчайдушними патріотами України. Подивіться на Слов’янськ, на Краматорськ, інші міста, які звільнила українська армія. Там підтримка сепаратистів була найбільша, але коли наші війська звільняла ці міста, люди плакали від радості. Хоча, звісно, є й ідейні сепаратисти. Таких необхідно позбавляти громадянства, виборчих прав, державних пільг і соціального забезпечення. Якщо вони не визнають державу Україна, то й держава має право відмовитись від таких „громадян”, які і в майбутньому виступатимуть проти неї’, - заявив Тягнибок.