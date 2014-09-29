Батько одного з викрадених в Криму татар поїхав на зустріч з Аксьоновим

Як повідомляє кореспондент Крым.Реалии, таке рішення було прийнято Джеппаровим на зустрічі з ветеранами кримськотатарського руху, які з'їхалися з різних регіонів півострова до будинку викрадених хлопців.

У свою чергу, під час зборів місцевий імам провів ритуальну молитву "за швидке повернення і здоров'я" молодих людей.

Нагадаємо, сьогодні біля будинку викрадених кримських татар у селищі Сари-Су під Білогірському зібралися близько 50-ти осіб. Серед них був голова регіонального меджлісу Мустафа Асаба і мер Білогірська Альберт Кангієв.

Читайте такожМеджліс має намір провести в Криму мітинги на захист прав людиниЯк повідомив Абдурешит Джеппаров, віце-спікер кримського парламенту Ремзі Ільясов обіцяв особисто контролювати перебіг розслідування викрадення молодих людей.

Джеппаров повідомив, що в день викрадення «поліція» вилучила з його будинку системний блок комп'ютера і зубні щітки, за допомогою яких, за словами правоохоронців, можна буде провести експертизу ДНК.

Раніше Абдурешит Джеппаров повідомив, що його родичів повинні були повернути ще вранці.

«На даний момент нічого не відомо. Тиша. Хоча вчора пізно ввечері подзвонили і сказали, що може до ранку вони будуть, але вже 11 і нічого немає, - повідомив родич викрадених хлопців. - Нам і служби говорили, що до ранку може щось проясниться в Раді міністрів. Там працюють знайомі, вони теж говорили, що до ранку очікується, але вже скоро полудень і нічого».

Читайте такожЛавров нічого не чув про утиски кримських татар і погрози депортаціїЯк повідомлялося вчора, під Білогірськом невідомі люди у формі заштовхали в мікроавтобус двох молодих кримських татар і відвезли в невідомому напрямку, повідомив батько одного з хлопців Абдурешит Джеппаров.

За його словами, інцидент стався напередодні о 19.00 в мікрорайоні Сари-Су.

Джеппаров відразу ж звернувся в поліцію і ФСБ по Білогірському району, де йому повідомили, що їм нічого про це невідомо.

Автомобіль, на якому невідомі люди у формах відвезли двох молодих кримських татар, марки Volkswagen Transporter синього кольору, реєстраційний знак транспортного засобу 755, регіон 82.