У Росії присвоїли статус міжнародних "нев'їзним" портам окупованого Криму

Про це він повідомив на нараді з віце-прем'єрами РФ, передає РИА Новости.

За його словами, це рішення пов'язане з тим, що деякі документи, які раніше підтверджували відкриття морських портів для міжнародного сполучення, застаріли, а в низці випадків "загубилися".

"Така невідповідність призводило до різної юридичної тяганини. Тепер і прикордонні та митні процедури для новоприбулих іноземних суден, сподіваюся, буде набагато простіші, не знадобляться додаткові дозволи та погодження. І, природно, самі порти можуть працювати в більш енергійному ключі, в повну силу", - сказав Медведєв.

Читайте такожСанкції зірвали плани Путіна щодо завантаження судноверфей окупованого КримуНагадаємо, після анексії в березні Криму Росією Україна офіційно закрила морські торговельні порти на території АРК для міжнародного судноплавства, зокрема, порти в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті.

15 квітня Верховна Рада прийняла закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, в якому Автономна республіка Крим і Севастополь визнаються окупованими Російською Федерацією.

Прийняте рішення означає, що будь-яке судно, що заходить у кримські порти, робить це на свій страх і ризик. При цьому судновласники та капітани суден, які проігнорували заборону, можуть зіткнутися з серйозними проблемами - штрафами, або навіть тюремним ув'язненням.