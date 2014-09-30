У суді вимагають скасувати реєстрацію Хорошковського на вибори (документ)

Позов до суду подали кандидати від Блоку Петра Порошенко Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук.

"Ми вимагаємо встановити обставини прийняття такого рішення, оскільки у нас є всі підстави вважати, що колишній глава СБУ і віце-прем'єр не проживав на території України протягом останніх п'яти років, як цього вимагає закон", - пояснив Найєм у своєму Facebook.

"У нас є сумніви в достовірності документів, наданих Хорошковським Центрвиборчкому", - додав він.

Пізніше Сергій Лещенко детально описав позицію у своєму блозі на Українській правді.

Позивачі посилаються на публікації в ЗМІ та інтерв'ю самого Хорошковського в період його "вимушеного" проживання за кордоном після конфлікту з Віктором Януковичем.

Як ідеться в позові, текст якого є в розпорядженні "Української правди", вимагати скасування реєстрації можуть лише учасники виборчого процесу, права яких порушує неправомірна реєстрація кандидатів.

У позові нагадується, що право балотуватись має тільки той громадянин, який останні п'ять років проживав в Україні.

Згідно із законом про громадянство, вважається, що людина проживає в Україні, якщо "її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів".

Якщо ж особа має місце проживання в іноземній державі, але місце постійного проживання перебуває в Україні, то вона вважається резидентом лише в тому разі, якщо перебувала в Україні "не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) на рік.

"Зареєстрований же кандидат у народні депутати Хорошковський В. І. насправді не проживав в Україні протягом останніх п'яти років, що є загальновідомою обставиною", - йдеться у позові.

Позивачі нагадують, що 14 грудня 2012 року Віктор Янукович підписав указ про звільнення Хорошковського з посади віце-прем'єр-міністра, після чого той одразу виїхав за кордон, "де і проживав до початку виборчої компанії з позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року".

Також Найєм повідомив, що позов про скасування реєстрації може бути поданий і проти Вадима Гуржоса, "який, за даними ЗМІ, більшу частину строку президентства Віктора Януковича провів на Мальті".

"Крім того нам вже відомо, що готується рішення суду про відновлення в якості кандидата в народні депутати Святослава Піскуна. У нас є підстави вважати, що колишній Генпрокурор і "регіонал" під час реєстрації пред'явив ЦВК недостовірні документи про своє перебування в країні", - розповів він.

Як відомо, Хорошковський був членом Кабміну Миколи Азарова, але після конфлікту з Януковичем його змусили продати свою частку телеканалу "Інтер" Дмитру Фірташу і екс-главі АП Сергію Льовочкіну.

Після цього Хорошковський, за інформацією ЗМІ, постійно проживав в країнах ЄС.