Хорошковський та Піскун потрапили до списку "Сильної України"

Про це повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на список кандидатів партії "Сильна Україна", який був затверджений делегатами з'їзду, що проходить сьогодні в Києві.

Першим, як і очікувалося, став лідер партії Сергій Тігіпко, в п'ятірку також увійшли Світлана Фабрикант, Андрій Гамов та Ігор Мазепа.

Хорошковський в списку на другому місці.

Серед інших відомих особистостей у списку є Олександр Волков (9-й), Таріел Васадзе (11-й), Святослав Піскун (16-й).

Читайте такожЗМІ: У Захарченка знайшли документи, які доводять незаконність придбання "Інтеру" Хорошковським

Довідка. Хорошковський пішов з політики наприкінці 2012 року. За пару місяців після цього він продав свій основний бізнес-актив - медіахолдинг "Інтер" - і поїхав з України. Хорошковський в останній рік правління Януковича фактично не жив в Україні.

Згідно із законом, депутатом Верховної Ради може бути обраний громадянин, який проживає в Україні протягом останніх п'яти років.