Спостерігачі ОБСЄ моніторять тільки позиції української армії - журналіст

Під час онлайн-конференції на ТСН.uа сказав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"На позиції бойовиків їх просто не пускають. Як тільки автомобіль зі співробітниками ОБСЄ наближається до позицій бойовиків, вони відкривають попереджувальний вогонь. Природно, що ці спостерігачі розвертаються і їдуть геть", - розповідає журналіст.

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Цаплієнко зазначив, що Україна зі свого боку дотримується всіх домовленостей, не лякає співробітників ОБСЄ, тому виходить, що спостерігачі моніторять тільки одну сторону.

"[Вони кажуть, що] у "ДНР" немає важкої техніки, тому що вони не можуть потрапити на їх територію і подивитися, де вона стоїть. А українську важку техніку виявляють і змушують не вести навіть вогонь у відповідь", - говорить Цаплієнко.