Глава бойовиків "ДНР" Захарченко зник
12:51, 01 жовтня 2014Політика
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Керівник терористичної організації "Донецька народна республіка", яка оголосила себе окремою державою на частині території Донецької області, Олександр Захарченко, зник.
REUTERS
За даними журналістів, Захарченко не з'являється в Донецьку вже більше тижня. Раніше була інформація про те, що Захарченко потрапив в автомобільну аварію, однак, в терористичній організації з цього приводу заяв не роблять.
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До Захарченко публічними представниками терористів були Денис Пушилин і Павло Губарєв, активність яких останнім часом значно знизилася.
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