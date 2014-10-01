Глава бойовиків "ДНР" Захарченко зник

За даними журналістів, Захарченко не з'являється в Донецьку вже більше тижня. Раніше була інформація про те, що Захарченко потрапив в автомобільну аварію, однак, в терористичній організації з цього приводу заяв не роблять.

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До Захарченко публічними представниками терористів були Денис Пушилин і Павло Губарєв, активність яких останнім часом значно знизилася.