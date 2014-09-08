Губарєв: за "ДНР" воюють "справжні фашисти"

Про це Губарєв написав на сторінці у Facebook.

"До нас в ополчення місяць тому прийшов справжній італійський фашист", – написав він.

Читайте такожЗМІ: Терорист Губарєв "тримає" рекламний бізнес на Західній УкраїніЗнищуючи українських військових, італієць вважає, що воює проти США, додав Губарєв.

Лідер бойовиків також додав, що у "ДНР" нехтують досягнутою домовленістю про припинення вогню.

Читайте такожГіркін переховується в російському монастирі (фото, відео)"З приводу підписаних в Мінську угод: чого ви всі злякалися якогось папірця, продавленого олігархами? Плювати ми хотіли на цей "мир".

Як відомо, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню. Між тим, бойовики та російські військові продовжують обстріли українських військ, порушуючи домовленість.