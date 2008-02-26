У НУ-НС сподіваються, що Європа зрозуміє ядерну Україну

“Український парламент має обговорити питання адекватної реакції на заяву російської влади про перенацілення ракет на Україну”. Про це під час прес-конференції у Києві сказав член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Владислав Каськів, повідомляє офіційний сайт НУ-НС.

За словами депутата, його ініціатива обговорити можливість відновлення ядерного статусу України “викликана об`єктивними геополітичними обставинами”. Зокрема, він наголосив, що “це пов`язано із заявою Володимира Путіна про можливість перенацілити російські ракети на Україну в разі приєднання нашої держави до Плану дій щодо членства в НАТО”. Каськiв зазначив, що “такі заяви не може проігнорувати український політикум”. За його словами, “насамперед необхідно розпочати дискусію, а не намагатися заплющити очі на наявну проблему”. Депутат наголосив, що у зв`язку з цим “український парламент має розпочати серйозну внутрiшню дискусiю стосовно побудови лiнiї вiдносин України та Росії”. Каськiв також вважає, що “цi питання необхiдно обговорювати на рiвнi парламентських слухань”. Депутат зазначив, що виступатиме з такою iнiцiативою.

Крiм того, на його думку, “це питання Україна має обговорити на дипломатичному рiвнi, провiвши консультацiї з гарантами української безпеки у зв`язку з односторонньою вiдмовою вiд ядерного статусу”. Каськiв наголосив, що “це питання має бути обговорено і на засiданнi Ради нацiональної безпеки та оборони України”. Водночас полiтик зазначив, що вiдповiдь України на такi заяви росiйської влади має бути "адекватною та симетричною". "Безумовно, це абсолютно не означає, що Україна має зараз порушувати питання про змiну свого статусу або про вiдмову вiд мiжнародних зобов`язань", - наголосив депутат, додавши: "Я особисто не прихильник ядерного статусу України".

"Якщо загроза або заява росiйської влади набиратиме дедалi чiткiших контурiв, Українi потрiбно серйозно ставити питання про вiдновлення ядерного статусу", - сказав Каськiв.

При цьому депутат наголосив, що питання стосовно можливостi вiдновлення ядерного статусу Україна має обговорити зi своїми партнерами, зокрема з країнами Європейського Союзу, Схiдної Європи та iншими. Вiн додав, що “Україна не може ухвалювати такi рiшення, не провiвши узгодження та попереднiх консультацiй зi своїми партнерами”.