Україна не поспішає вирішувати питання звільнення з полону бійців добровольчих батальйонів - Семенченко



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин та обставин оточення та загибелі українських військових під Іловайськом заявив командир батальйону “Донбас” Семен Семенченко.

За його словами, лише з його батальйону в полоні терористів перебувають 120 бійців, а звільнено трохи більше 20.

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Семенченко зазначив, що, за наявною інформацією, полонені з добровольчих батальйонів розподілені у різних місцях до різних бойовиків.

“Звільняють в першу чергу полонених ЗСУ. Я розумію, що це теж наші військові, але полонених з добровольчих батальйонів, як правило, не віддають”, - сказав він і зауважив, що, враховуючи такий перебіг подій, минулого тижня питанням звільнення бійців добровольчих батальйонів почали займатися їхні керівники.