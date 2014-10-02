ПАРЄ закликала Україну проводити реформи, незважаючи на війну

Головний доповідач, голова Моніторингового комітету ПАРЄ Штефан Шеннах визнав, що кровопролиття на Донбасі триває, тому що іноземна держава веде військову агресію проти України, передає Deutsche Welle.

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Він також заявив, що Росія втратила довіру міжнародного співтовариства і поверне його лише тоді, коли виведе війська з території України.

Разом з тим політик підкреслив, що в Україні, "існують внутрішні фактори, які сприяли цій інтервенції". На його думку, це - "недостатня чіткість у функціонуванні державних установ, корупція, боротьба між інтересами олігархів".

Штефан Шеннах закликав Росію вивести свої війська з України і забезпечити довготривале припинення вогню, а Україну - налагодити інтенсивний діалог всередині країни між політичними партіями, представниками громадянського суспільства, регіонів і національних меншин. Він також висловив занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в зоні конфлікту.

Інший співдоповідач з питань України Майліс Репс додала, що крім пошуку мирного вирішення конфлікту на Донбасі, українська влада повинна втілювати обіцяні реформи, зокрема в законодавчій сфері, що надзвичайно посприяє відновленню громадського порядку і довіри до влади.

"Якщо держава має сильну внутрішню систему, тоді навіть російська пропаганда не буде працювати проти неї так відчутно", - зазначила співдоповідач.