Генсек НАТО не знайшов віконечка для Януковича

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер так і не вніс змін до свого робочого графіку заради зустрічі з лідером української парламентської опозиції Віктором Януковичем. Тим не менше, голова Партії регіонів наразі не оголосив про відмову від планів вилетіти до Брюсселя і зустрітися з керівником Альянсу.

Янукович прагне безпосередньо рекомендувати НАТО зняти з порядку денного Бухарестського саміту питання про приєднання України до Плану дій щодо набуття членства в організації.

Всупереч очікуванням, напередодні не відбулись і переговори з керівниками Альянсу спікера парламенту Арсенія Яценюка. Свій візит до Брюсселя він присвятив винятково євроінтеграції України. За його словами, на спілкування з натовцями в нього просто не вистачило часу, бо графік візиту дуже щільний.

Крім того він заявив, що не вбачає у подіях в українському парламенті політичної кризи. На його думку, це нормальний прояв перехідної демократії.

ICTV