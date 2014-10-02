Завтра Порошенко здійснить робочу поїздку у Львівську область

22:06, 02 жовтня 2014
Політика
0 0

Завтра, 3 жовтня, президент України Петро Порошенко відвідає з робочою поїздкою Львівську область.

Фото УНИАН


Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Остаточна програма візиту глави держави на Львівщину - уточнюється.

Читайте такожПорошенко доручив розібратися з побиттям Шуфрича

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, президент представить у Львові стратегію своєї партії «Блоку Петра Порошенко», а також зустрінеться зі студентами Львівського Національного університету ім. І.франка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter