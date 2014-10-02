Завтра Порошенко здійснить робочу поїздку у Львівську область
22:06, 02 жовтня 2014Політика
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Завтра, 3 жовтня, президент України Петро Порошенко відвідає з робочою поїздкою Львівську область.
Порошенко здійснить робочу поїздку у Львівську область / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
Остаточна програма візиту глави держави на Львівщину - уточнюється.
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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, президент представить у Львові стратегію своєї партії «Блоку Петра Порошенко», а також зустрінеться зі студентами Львівського Національного університету ім. І.франка.
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