Завтра Порошенко здійснить робочу поїздку у Львівську область



Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Остаточна програма візиту глави держави на Львівщину - уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, президент представить у Львові стратегію своєї партії «Блоку Петра Порошенко», а також зустрінеться зі студентами Львівського Національного університету ім. І.франка.