Ющенко поїхав на Чернігівщину

Президент узяв з собою Єханурова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденною робочою поїздкою до Чернігівської області. Як повідомляє прес-служба глави держави, у рамках поїздки В.ЮЩЕНКО у смт. Гончарiвське відвідає 1-шу окрему гвардійську танкову бригаду 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України. Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України – ознайомиться з бойовою підготовкою та бойовими можливостями танкової бригади ЗСУ, огляне основні зразки озброєння вітчизняного виробництва. В.ЮЩЕНКО також проведе зустріч із особовим складом бригади, членами сімей військовослужбовців та візьме участь у церемонії вручення військовикам ордерів на отримання житла. У поїздці главу держави супроводжує міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

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