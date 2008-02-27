Янукович вирушив до Брюсселя

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович розпочав робочий візит до Брюсселя.

Як повідомляє Персональний інформаційний сервер В.ЯНУКОВИЧА, у Брюсселі він візьме участь у десятому засіданні спільного Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС, проведе зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європейського Союзу, високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики, з керівництвом Європарламенту – віце-президентом Мареком СІВЦЕМ, а також з членом Європейської Комісії з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер так і не вніс змін до свого робочого графіку заради зустрічі з лідером української парламентської опозиції Віктором Януковичем.