Україна зобов`язана ввести санкції проти Росії. Список уже готовий - Яценюк



Про це він заявив в прямому ефірі програми Шустер Live.

За його словами, весь пакет обмежувальних заходів щодо російських товарів і санкцій проти компаній і фізосіб готовий.

“Якщо Російська федерація введе обмежувальні заходи по відношенню до українських товарів, весь пакет обмежувальних заходів по відношенню до російських готовий”, - зазначив Яценюк.

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Прем`єр нагадав, що остаточне рішення щодо введення санкцій має ухвалити Рада національної безпеки і оборони України.

Крім того, він нагадав, пакет обмежувальних заходів включає персональні санкції.

“Там є близько 200 фізосіб персональних санкцій і близько 300 різного роду компаній. Весь пакет у нас готовий. Ми очікуємо рішення РНБО з цього питання”, - сказав Яценюк.

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“Ми очікуємо, що вони введуть обмежувальні заходи, я їм не вірю, і ніяким їхніх заявам. За таким сценарієм ми отримаємо близько мінус 7 млрд зменшення товарообігу з РФ, але частково ми це компенсуємо забороною на продаж російських товарів в Україну. І те,що ми отримали протягом року вільний доступ на європейський ринок також дасть нам можливість компенсації”, - додав глава уряду.