Завтра місія ОБСЄ на Донбасі отримає два безпілотники – Клімкін

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Завтра у нас буде два дрони - ефективні засоби моніторингу для ОБСЄ", – заявив міністр.

Читайте такожРНБО: Україна не отримувала пропозицій від німецьких військових про охорону місії ОБСЄПроте, він також зазначив, що безпілотників потрібно більше і робота щодо цього триває.

Завтра у нас буде два дрони - ефективні засоби моніторингу для ОБСЄ. Але потрібно більше. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 октября 2014

Як повідомляв УНІАН, прибуття до України перших безпілотників для ОБСЄ було анонсовано Президентом України Петром Порошенком під час його прес-конференції.