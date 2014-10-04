Завтра місія ОБСЄ на Донбасі отримає два безпілотники – Клімкін

15:44, 04 жовтня 2014
Політика
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Завтра представники місії ОБСЄ на Донбасі отримають два безпілотні літальні апарати.

flickr.com/vaguardpao

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Завтра у нас буде два дрони - ефективні засоби моніторингу для ОБСЄ", – заявив міністр.

Читайте такожРНБО: Україна не отримувала пропозицій від німецьких військових про охорону місії ОБСЄПроте, він також зазначив, що безпілотників потрібно більше і робота щодо цього триває.

Як повідомляв УНІАН, прибуття до України перших безпілотників для ОБСЄ було анонсовано Президентом України Петром Порошенком під час його прес-конференції.

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