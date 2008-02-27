Яценюк: країна не готова мати царя

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не бачить можливості повернення до президентської форми правління в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам у Брюсселі, коментуючи оцінки експертів щодо того, що частина законодавчих пропозицій, розроблених Секретаріатом Президента України, у випадку ухвалення, може призвести до значного посилення президентської влади.

“Я не бачу можливості повернення до класичної президентської форми правління в Україні і не бачу доцільності. Я переконаний у тому, що і Президент в цьому не зацікавлений. Треба далі розвивати парламентсько-президентську республіку. Це – єдиний шанс для України дійсно підтвердити високий статус демократичної держави та й розвиватися”, - сказав спікер.

“Ми країна, яка не готова мати царя”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, на переконання експертів, ряд законопроектів, внесених до парламенту Президентом України, можуть призвести до значного посилення президентської влади.

Йдеться, зокрема, про проекти законів “Про Кабінет міністрів України”, “Про Національну гвардію України”, “Про внесення змін до Закону України “Про Конституційний суд України” (щодо призначення і вступу на посаду суддів).