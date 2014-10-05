Бойовики обстріляли 2 населених пункти і штурмували аеропорт
09:22, 05 жовтня 2014Політика
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Бойовики, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", обстріляли населені пункти Тоненьке і Невельске.
REUTERS
Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Протягом доби бойовики здійснили кілька вогневих нальотів на позиції сил АТО неподалік Нікішино, де українські військовослужбовці продовжують забезпечувати охорону і оборону району", - йдеться в повідомленні прес-центру.
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Крім цього повідомляється, що "напередодні вранці бойовики штурмували донецький аеропорт, неодноразово обстрілювали його з стрілецької зброї і мінометів".
Проте, обстановка в Маріуполі та донецькому аеропорту контролюється українськими підрозділами.
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