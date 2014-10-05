Бойовики обстріляли 2 населених пункти і штурмували аеропорт

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Протягом доби бойовики здійснили кілька вогневих нальотів на позиції сил АТО неподалік Нікішино, де українські військовослужбовці продовжують забезпечувати охорону і оборону району", - йдеться в повідомленні прес-центру.

Читайте такожУкраїнські розвідники знешкодили колону ворожої техніки

Крім цього повідомляється, що "напередодні вранці бойовики штурмували донецький аеропорт, неодноразово обстрілювали його з стрілецької зброї і мінометів".

Проте, обстановка в Маріуполі та донецькому аеропорту контролюється українськими підрозділами.