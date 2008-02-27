Черномирдін говорить, що газ «за так» можна брати тільки «по дружбі»

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН називає «протиприродною» ситуацію, коли між Україною і Росією досі не підписані контракти на 2008 рік із постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами посла, вже закінчується лютий, а контракти не підписані.

«Це так не буває, це протиприродно, це тільки можна по дружбі так зробити, за згодою», - підкреслив він.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, між Україною і Росією в питаннях газу немає ніякої конфронтації. «Просто треба платити за те, що береш», - сказав він.

Разом із тим, В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що заява першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА про те, що уряд перерахував понад 5 млрд. грн. на оплату боргів за газ свідчить про вирішення проблеми.

За його словами, накопичення боргів небажане.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде скорочено з 3 березня постачання газу до України, незважаючи на те, що українська сторона вже майже погасила борг, В.ЧЕРНОМИРДІН відповів, що, судячи із заяви О.ТУРЧИНОВА, питання вирішується.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 2008 року НАК «Нафтогаз України» офіційно визнав наявність боргу перед СП «УкрГаз-Енерго» за природний газ у розмірі понад 5,28 млрд. грн.

Сьогодні, 27 лютого, на засіданні Кабінету міністрів О.ТУРЧИНОВ заявив, що Україна повністю погасила борг перед Росією за природний газ, спожитий у 2006-2007 роках.

26 лютого офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що з 9.00 ранку 3 березня компанія скоротить постачання газу для споживачів України на 25% у разі неврегулювання проблем, що накопичилися.