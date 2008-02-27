«Онуки» Мороза поїли усю Мівіну Тимошенко (фото)

14:08, 27 лютого 2008
Політика
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Прем’єру пропонували прожити на стипендію

Спілка молодих соціалістів під час “студентської” акції під Кабміном   запропонувала Прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко протягом місяця годуватися лише «Мівіною».

Учасники акції «Юлю, їж сама свою «Мівіну!» вимагали від уряду не ухвалювати постанову «Про схвалення Концепції адресного надання пільг у грошовій формі», яка призведе до скасування студентських пільг, а натомість дотриматися негайного прийняття Постанови КМУ з питань стипендіального забезпечення. Зокрема підвищення стипендій згідно Бюджету на 2008 рік: до 300грн. – з 1 січня 2008р., та до 530грн. – з 1 вересня 2008р.

На додачу до своїх вимог студенти передали Юлії Тимошенко 50 пачок «Мівіни» та стару одежину з надписом «Студ Луї Віттон». У такий спосіб прем’єрка, на думку СМС, зможе особисто спробувати вижити на ту студентську стипендію, яку сьогодні отримують молоді люди у ВУЗах країни, повідомляє сайт Соцпартії .

Під скандування „Юлю! Їж сама свою мівіну!” „Продай Віттон – купи мівіну!” учасники акції “наварили” цілу каструлю “Мівіни” окропом з термоса та намагалися передати страву Тимошенко.

На перешкоді цьому стала хвороба прем’єра – через загострення грипу Юлія Тимошенко сьогодні до Кабміну не з’явилася. Не дуже засмучені цим учасники акції самі схряцали всі напівфабрикати.

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