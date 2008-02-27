Ющенко на собі перевірив, як воно - ”як у танку”

Президент Віктор Ющенко під час перебування у розташуванні 1-ї окремої гвардійської танкової бригади, що дислокується на Чернігівщині, особисто спробував керувати танком.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, президент відвідав кращий підрозділ цього з’єднання – 1-й танковий батальйон, який на 100 відсотків укомплектований танками Т-64БМ "Булат", що пройшли модернізацію на харківському підприємстві ім. Малишева.

На полігоні Ющенко ознайомився з дією термодимової апаратури танка Т-64БМ "Булат", спостерігав за діями механіків-водіїв трьох танків, які продемонстрували подолання бойовими машинами 2,5-метрового протитанкового рову.

За підсумками виконання вправ президент вручив цінні подарунки – наручні годинники – військовослужбовцям усіх трьох екіпажів танків, які на "відмінно" виконали бойові стрільби.

"Ющенко також особисто переконався у маневрених можливостях танку "Булат" - зайняв місце командира танку і здійснив на ньому поїздку по полігону", - йдеться в повідомленні.

Українська правда