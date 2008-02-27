Організатори Сєвєродонецька-2 не хочуть потіснитися заради БЮТ

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Віктор Тіхонов заявив, що організаторів другого Сєвєродонецького з`їзду депутатів всіх рівнів турбує можливість провокацій під час проведення заходу, передає Луганськ.proUA.

«Ми боїмося провокацій. Адже спочатку збиралися проводити з`їзд 23 лютого. Але на цей день призначили з`їзди ще 13 націоналістичних правих організацій і БЮТ в цьому ж місті і в одній будівлі. Хоча дозвіл отримали тільки ми. Є офіційний договір. З 9 до 18 годин ця будівля наша. Ми зараз приводимо його до ладу», - підкреслив Віктор Тіхонов.

На його думку, той факт, що після перенесення дати проведення з`їзду на 1 березня жодна з цих 13 партій 23 лютого не провела жодної зустрічі у Сєвєродонецьку, говорить про те, що вони збиралися займатися провокаціями. «І розкрили свої позиції. Особливо, коли в «Українській правді» опублікували статтю чи «Бути Сєвєродонецьку-3», де автор чітко сказав, що якщо СБУ не пересаджає і не знищить організаторів цього з`їзду, то вони самі зможуть розгромити з`їзд і тих, хто буде там присутній. Звичайно, ми цього не хочемо, і тому працюємо з правоохоронними органами. Просимо їх, щоб вони не допустили кровопролиття. І ми робитимемо все для того, щоб цього не було», - сказав нардеп.

За його словами, в Сєвєродонецьку буде посилена охорона. «Адже вже були спроби кидати учбові гранати. Тому приміщення, де пройде з`їзд, буде перевірено на наявність вибухівки. Буде виставлено охорону за дві доби. Охоронятиметься як спецпідрозділами, так і громадськими організаціями. Крім того, Луценко пообіцяв зробити все, щоб забезпечити мирне проходження всіх з`їздів, які будуть в Сєвєродонецьку. Дай Бог, щоб так було», - підкреслив Віктор Тіхонов.

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