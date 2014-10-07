Бойовики не припиняють атаки на донецький аеропорт (карта АТО)

Про це заявив сьогодні під час брифінгу речник ІАЦ РНБОУ Андрій Лисенко.

За його словами, йдеться про чергові спроби штурму донецького аеропорту, який терористи обстрілювали з артилерії, установок «Град» і танків. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, терористи зазнали втрат. Наразі російські найманці не припиняють атаки.

Найбільшу кількість обстрілів наших військових зафіксовано під Дебальцево і Старогнатівкою Донецької області та в районі міста Щастя Луганської області.

Внаслідок обстрілів за добу загинули 5 українських військовослужбовців.

Бойових зіткнень на кордоні поза межами зони АТО не зафіксовано.