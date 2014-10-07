Бойовики не припиняють атаки на донецький аеропорт (карта АТО)
14:12, 07 жовтня 2014Політика
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Протягом учорашньої доби російські найманці та терористи продовжили обстріли та атаки на позиції сил АТО.
Карта АТО станом на 7 жовтня. Збільшити карту / РНБО
Про це заявив сьогодні під час брифінгу речник ІАЦ РНБОУ Андрій Лисенко.
За його словами, йдеться про чергові спроби штурму донецького аеропорту, який терористи обстрілювали з артилерії, установок «Град» і танків. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, терористи зазнали втрат. Наразі російські найманці не припиняють атаки.
Найбільшу кількість обстрілів наших військових зафіксовано під Дебальцево і Старогнатівкою Донецької області та в районі міста Щастя Луганської області.
Внаслідок обстрілів за добу загинули 5 українських військовослужбовців.
Бойових зіткнень на кордоні поза межами зони АТО не зафіксовано.
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