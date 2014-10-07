Під Старогнатівкою сили АТО атакувала ДРГ бойовиків, загинув військовий - прес-центр

Про це повідомляє прес-центр АТО у зведенні станом на 07:50 7 жовтня.

"Бойовики не припиняють спроб штурму Донецького аеропорту, продовжують обстріли позицій наших військ на його території", - говориться в повідомленні.

Також бойовики здійснили обстріли блокпостів українських силовиків, які охороняють ТЕС у місті Щастя, що забезпечує електрикою Луганськ, і здійснили напад на дозор одного з українських підрозділів у районі Кас’янівки, що неподалік Маріуполя.

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В Мар’їнці під час огляду транспортного засобу на блокпосту невідомі особи відкрили вогонь по особовому складу чергової зміни. Вогнем у відповідь, одного порушника вбито, іншого поранено.

Силами АТО зафіксовані і бойові зіткнення між різними угрупуваннями бойовиків. Так, з району Кондратівки завдано вогневий удар по Горловці, а зі Жданівки здійснено мінометний обстріл Донецька.