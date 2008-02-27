СБУ має інформацію, що в Сєвєродонецьку знову проявиться сепаратизм

Служба безпеки України має інформацію, що організатори так званого ІІ Всеукраїнського з’їзду депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку мають намір використати цей захід по аналогії зі з’їздом 2004 року для інспірування сепаратистських проявів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, ця інформація отримана від народних депутатів, тому СБУ здійснює заходів із правового реагування та надає відповідну оцінку такого роду діям та намірам.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, при цьому проводиться опитування політичних діячів, керівників органів місцевого самоврядування, активістів партійних і громадських структур та відповідно профілактична робота з метою застереження ініціаторів проведення з’їзду від скоєння деструктивних дій з ознаками посягань на територіальну цілісність нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у Льодовому палаці Сєверодонецька відбудеться ІІ Всеукраїнський з`їзд депутатів рад усіх рівнів.

За інформацією організаторів, на форумі пропонується обговорити п`ять тем: про порушення прав місцевого і регіонального самоврядування; про системні порушення прав російськомовних громадян України; про фальсифікації і перегляд історичного минулого України; про позаблоковий статус, проголошений при створенні незалежної держави Україна і про ставлення до НАТО.

Перший з`їзд депутатів і державних службовців різних рівнів східних, південних і деяких інших областей України у місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся 28 листопада 2004 року. На тих зборах у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України звучали заклики до порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.