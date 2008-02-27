Янукович сказав, що він насправді робить у Брюсселі

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що приїхав до Брюсселя не за підтримкою дій Партії регіонів у парламенті

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Брюсселі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, блокування представниками Партії регіонів роботи Верховної ради є внутрішнім питанням партії.

Він зауважив, що зможе пояснити і аргументувати єврочиновникам позицію Партії регіонів.

За словами лідера Партії регіонів, він приїхав до Брюсселя не для того, щоб отримати підтримку.

“Ми впевнені в тому, що в такий спосіб не можна діяти владі”, - сказав лідер Партії регіонів.

Він додав, що перебуває у Брюсселі для того, аби “принести користь своїй державі”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ здійснює свій візит до Брюсселя, в ході якого планує зустрітись з верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ та комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин і європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

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