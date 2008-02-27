У Балоги бачили, що у Тимошенко забігали тільки вчора

Перший заступник керівника Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК вважає, що погашення заборгованості за газ зніме загострення відносин між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ШЛАПАК висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«За інформацією першого віце-прем`єр-міністра (Олександра ТУРЧИНОВА – УНІАН), всі розрахунки проведені, про що він і поінформував Президента. Щоправда, я не знаю, наскільки це так і наскільки розрахувалися по 2007 року. Якщо це так, і ми дійсно розрахувалися в повному обсязі, то, я думаю, що гострота відносин із нашим російським партнером буде знята», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що «тільки вчора, після обіду, закрутилася державна машина, забігали НАК «Нафтогаз України» і Міністерство фінансів після вказівки Президента, щоб провести розрахунки за газ, спожитий у 2007 році, за цінами, які узгодили президенти».

Заступник глави Секретаріату також повідомив, посилаючись на пояснення уряду, що заборгованість погашена за рахунок коштів, накопичених безпосередньо на рахунках НАК «Нафтогаз України», і частково – за рахунок трансфертів із бюджету.

О.ШЛАПАК нагадав, що в державному бюджеті на 2008 рік передбачено виділення 4,3 млрд. грн. «Нафтогазу України» за різними статтями, зокрема, за статтею, що передбачає компенсацію різниці на закупівлю газу і на реалізацію підприємствам теплокомуненерго. «Я думаю, що використані саме ці гроші», - додав він.