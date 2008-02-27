На 5-му каналі у програмі «Re:Акція» візьмуть участь Степан Гавриш і Валерій Бондик

Сьогодні о 19.15 на "5-му каналі" у програмі «Re:Акція» візьмуть участь перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ і народний депутат від Партії регіонів Валерій БОНДИК.

Також учасниками програми будуть експерти Ігор КОЛІУШКО (Центр політико-правових реформ) і Володимир ГОРБАЧ (Інститут Євро-Атлантичного співробітництва) і четвірка провідних українських журналістів.

Тема сьогоднішньої програми: “Нова Конституція чи ремонт старої”.

«Re:Акція» є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, "5-го каналу", радіо "106 FМ" та холдингу «Главред-медіа».