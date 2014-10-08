Патріарх Філарет виступив з закликом зупинити розпалювання третьої світової війни

Про це йдеться у зверненнях патріарха Київського і всієї Руси-України до глав держав, парламентів та народів Європи, до президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами, Конгресу США та американського народу, також до Папи Римського Франциска.

У своїх звернення від імені мільйонів вірних Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет висловлює вдячність за моральну, дипломатичну, фінансову та іншу підтримку, яку Європейський Союз та окремі країни Європи, США та Католицька церква надають Україні та українському народу, що бореться за свою свободу, незалежність, цілісність держави та демократичний лад. «У час цинічної збройної агресії, яку розпочала і досі продовжує Росія проти України, молитви, слова правди та моральна підтримка для українського народу є надзвичайно важливими», - зазначив глава УПЦ Київського патріархату.

«Росія окупувала Крим, захопила контроль над частиною Донецької та Луганської областей, використовує на українській території свої війська та найманців, поширює через медіа та офіційних осіб відверту брехню про події в Україні. Все це несе загрозу не лише нашій державі, але миру в усьому світі. Бо якщо кремлівський агресор не буде зупинений зараз – наслідком буде ІІІ Світова війна, в якій може бути застосована і ядерна зброя», - наголосив патріарх Київських і всієї Руси-України.

Читайте такожМаккейн: США не дотримались Будапештського меморандумуВін підкреслив, що це твердження не є перебільшеним. «В 1994 р. Україна відмовилася від третього за чисельністю ядерного арсеналу, отримавши від ядерних держав, в тому числі Великобританії, Франції та Росії, гарантії недоторканності своїх кордонів. Нині ці гарантії розтоптані Росією, яка стала агресором і окупантом», - зазначив глава Церкви і застеріг: «Якщо міжнародне співтовариство не зупинить цю агресію та не продемонструє, що будь-яка держава, незалежно від своєї військової могутності, перебуває під захистом міжнародного права, що договори діють, а їхнє порушення – карається, у такому випадку зруйнується вся архітектура світової безпеки».

«Як можна переконати держави, що прагнуть здобути ядерну зброю, відмовитися від цієї ідеї, коли Україна, яка відмовилася від ядерної зброї, стала жертвою агресії, а надані їй гарантії були проігноровані? Якщо сьогодні агресор залишиться безкарним лише тому, що він має право «вето» в Раді безпеки ООН, має потужну армію, ядерну зброю та відіграє важливу роль в економічних відносинах – тоді завтра на шлях задоволення своїх інтересів з допомогою сили може стати будь-яка країна, амбіції якої підкріплені відповідними матеріальними та військовими ресурсами», - підкреслив глава УПЦ КП у своїх зверненнях.

Читайте такожЗМІ: Захід побоюється, що РФ може вдарити по Україні балістичними ракетамиВін зауважив: «Цей шлях поверне нас у ХХ століття – століття двох світових воєн та холодної війни, коли питання відносин між країнами та народами намагалися вирішувати на підставі сили, а не права та справедливості. Мільйони жертв, руйнування цілих країн, страждання народів – все це може стати не лише описом минулого, але і можливим майбутнім, в тому числі для Європи, якщо сила міжнародних договорів та гарантій безпеки не буде відновлена».

Як наголосив патріарх Філарет, «історія довела, що політика умиротворення агресора ніколи не приводила до миру, бо поступки агресор сприймає як слабкість та заклик до більш активних, наступальних дій». «Помилки 1930-х років, коли умиротворення Гітлера привело до ІІ Світової війни, повинні стати голосним застереженням, особливо якщо врахувати, що в руках Гітлера, на відміну від Путіна, не було ядерної зброї», - застеріг патріарх.

Він нагадав, що «історично Україна є невід’ємною частиною Європи, і за своє європейське майбутнє, за право бути європейцями український народ повстав проти тиранії восени минулого року». «Події в Україні не є далекими, бо вони безпосередньо стосуються Європи і всього світу. Анексія Путіним Криму і спроби захопити Донбас є тим самим, що і аншлюс гітлерівським Рейхом Австрії, окупація Судетської області та знищення Чехословаччини – прелюдією до ІІІ Світової війни. Знаючи урок «мюнхенського умиротворення агресора» зараз демократичні країни та всі люди доброї волі ще мають можливість зупинити скочування світу в прірву катастрофи. Треба зупинити зло, доки не стало занадто пізно», - закликав патріарх Київський.

Тому глава Української православної церкви Київського патріархату від імені мільйонів українців закликав країни-гаранти та всі європейські країни, Сполучені Штати Америки, забезпечити виконання гарантій за Будапештським меморандумом, допомогти Україні зупинити агресора і відновити суверенітет нашої держави в межах її міжнародно визнаних кордонів, використавши для цього всі необхідні засоби. Звертаючись до Його Святості Папи Римського глава УПЦ КП попросив морально засудити порушення Росією Будапештського меморандуму, інших договорів та правил, встановлених для збереження миру.

«Адже сьогодні, захищаючи мир в Україні, ви захищаєте мир для Європи і всього світу», - наголосив патріарх Філарет і додав: «Нехай у цій справедливій боротьбі нам всім допомагає Бог!».