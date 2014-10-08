Єфремов намагається провести своїх людей у "парламент" "ЛНР"

Таку заяву зробив "командувач центральним фронтом" "козачої національної гвардії" Павло Дрьомов, передає informator.lg.ua.

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"Пан Єфремов в нинішнє законодавче зібрання "ЛНР" веде групу своїх людей, які будуть робити все, що вони захочуть", - заявив "командувач". Також, зі слів Павла Дрьомова, в кінці вересня "представники Єфремова" вивезли з території області $138 млн.

Нагадаємо, що в даний час Генеральна прокуратура України перевіряє причетність Олександра Єфремова до сепаратизму.