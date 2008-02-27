Бондаренко: розкол в НСНУ стає неминучим

Директор Інституту проблем управління ім.Горшеніна, політолог Кость БОНДАРЕНКО переконаний, що розкол в партії “Народний Союз Наша Україна” стає фактично неминучим.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН під час перебування у Чернівцях.

„Зараз ситуація нагадує 1999 рік, коли напередодні президентських виборів існувала єдина партія влади – НДП. Тоді почала створюватися паралельна структура „Соціальний захист” Олександра ВОЛКОВА. Він тоді заявив, що „з імпотентами не хоче мати справи”. Після цього від фракції НДП почали відколюватися по 30-40 чоловік, в результаті чого у фракції залишилося 16 чоловік. Приблизно така ж перспектива чекає й на „Нашу Україну”, - вважає К.БОНДАРЕНКО.

На його думку, зараз „з паралельно з існуючою НСНУ створюється ще одна політична сила із розгалуженою структурою, у якій, крім „вершини айсбергу” – політичної партії, в яку будуть переходити політики з НСНУ, буде структура на кшталт волковського „Соціального захисту” зразка 1999 року – фонду, який „об’єднає інформаційний, фінансовий та владний ресурс, для того, щоб Віктора ЮЩЕНКА знову зробити Президентом”.

„Якщо ви чуєте зараз, що у Віктора ЮЩЕНКА немає жодних шансів, я можу нагадати, що у 1999 році теж всі казали, що у Леоніда КУЧМИ немає жодних шансів, і де він братиме електорат. Тоді рейтинг КУЧМИ у 1999 році був 8%. Однак він переміг на виборах свого опонента. Я не здивуюся, якщо на наступних виборах Віктор ЮЩЕНКО у другий тур знову вийде з Петром СИМОНЕНКОМ”, - сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого про вихід із НСНУ заявив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

19 лютого з НСНУ вийшли заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, а також народні депутати Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Ігор КРІЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Оксана БІЛОЗІР і Василь ПЕТЬОВКА.

Сьогодні, 27 лютого, про вихід з лав НСНУ заявив голова Херсонської оборганізації партії Борис СІЛЕНКОВ.