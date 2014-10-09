Батальйон «Донбас»: Проти нас воюють російські війська

Як передає кореспондент УНІАН, про це Власенко сказав сьогодні під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причини і обставини оточення і загибелі українських військовослужбовців під Іловайськом Донецької області.

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«Я відповідально заявляю: проти нас воюють російські війська — повітряно-десантні, механізовані частини, розвідувальні, штурмові підрозділи», - сказав Власенко.

При цьому він відзначив надзвичайний професіоналізм і героїзм, що їх проявляють українські бійці.

За словами начштабу «Донбасу», військовослужбовці Збройних сил України, маючи у своєму розпорядженні стрілецьку зброю 60-х років і міномети 1948 року, демонструють майстерність, зокрема, коли з мінометів з точністю до метра «міни вкладають».

Відповідаючи на запитання про взаємодію й управління сил, які беруть участь в антитерористичній операції, Власенко сказав: «Якби командири кадрові захотіли організувати зв'язок, взаємодію за бажання, за волі командира цього рангу жодних проблем не було б».

Довідка УНІАН. Наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Однак, за словами бійців, потрібна допомога так і не надійшла.

Російські війська обстріляли коридор, яким за домовленістю повинні були виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових досі немає.