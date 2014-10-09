В анексованому Криму порушили справу за статтею "екстремізм" за пост у соцмережах

Слідчий відділ Ялти порушив кримінальну справу щодо 30-річного місцевого жителя, за пост, розміщений у соціальних мережах, у якому правоохоронці угледіли «екстремізм», пише Крим.Реалії.

«За даними слідства, 5 серпня 2014 підозрюваний розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі інформацію екстремістського змісту. Зараз з'ясовуються всі обставини події. Розслідування кримінальної справи триває», – зазначають у Слідчому комітеті.

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Як сказано в повідомленні відомства, чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 282 КК РФ (підбурювання до ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Президент Росії Володимир Путін 30 червня підписав закон про кримінальну відповідальність за заклики до екстремізму в інтернеті. Приводом для кримінальної справи може стати репост або лайк записів в інтернеті, які правоохоронці вважатимуть провокаційними.

Раніше повідомлялося, що за два роки Роскомнагляд заблокував понад тисячу сайтів.