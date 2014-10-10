Невідомі зрадники злили сайтам бойовиків секретні списки українських десантників (відео)

Перелік більше ніж 500 десантників, більшість із яких буковинці, був днями оприлюднений на проросійських сайтах під заголовком "Вони вбивали Донбас", пише ТСН.

У документі детально описано, хто з військових перебуває у зоні АТО, хто у відпустці, а хто в лікарні.

Читайте такожЗатримано російського шпигуна, який передавав інформацію про сили АТО "гарячій лінії ДНР"

Так, військовослужбовець цієї бригади Денис Католик, який повернувся із зони АТО кілька днів тому, дізнався, що його прізвище та військове звання разом із даними товаришів по службі потрапили на проросійські сайти, ще на Сході.

Денис каже, те, що конфіденційна інформація про військовослужбовців потрапила у вільний доступ, до того ж на сепаратистські сайти, десантників особливо не збентежило, на відміну від членів їхніх сімей.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську СБУ затримала шпигуна, який працював на розвідку РФ.