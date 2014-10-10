За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру СНБО Андрій Лисенко.

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"Протягом доби ніхто з українських військових не загинув, проте семеро військовослужбовців отримали поранення", - сказав він.

Протягом доби втрат серед українських військових немає, поранення отримали 7 військовослужбовців. — РНБО України (@rnbo_gov_ua) 10 октября 2014

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо - отримали поранення.