За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

13:07, 10 жовтня 2014
Політика
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За добу на Донбасі втрат серед сил АТО немає, проте 7 українських військових зазнали поранень. 

REUTERS

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру СНБО Андрій Лисенко.

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"Протягом доби ніхто з українських військових не загинув, проте семеро військовослужбовців отримали  поранення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо - отримали поранення.

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