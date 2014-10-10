За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає
13:07, 10 жовтня 2014Політика
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За добу на Донбасі втрат серед сил АТО немає, проте 7 українських військових зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру СНБО Андрій Лисенко.
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"Протягом доби ніхто з українських військових не загинув, проте семеро військовослужбовців отримали поранення", - сказав він.
Протягом доби втрат серед українських військових немає, поранення отримали 7 військовослужбовців.
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) 10 октября 2014
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо - отримали поранення.
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