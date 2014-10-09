За добу в зоні АТО загинув один військовий, 4 - поранені
13:11, 09 жовтня 2014Політика
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За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо - отримали поранення.
REUTERS
Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО загинули 3 українських військових, ще 12 - отримали поранення.
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