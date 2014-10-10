Луганському викладачеві можуть дати "Героя України" після 55 днів полону в бойовиків

18:33, 10 жовтня 2014
Політика
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Голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль ініціює присвоєння звання «Героя України» викладачеві Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Володимиру Семистязі, який 55 днів провів у полоні терористичної «Луганської народної республіки».

Володимир Семигяга / Кадр: Громадське

Як повідомила УНІАН прес-служба облдержадміністрації, сьогодні Москаль підписав відповідне клопотання.

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Довідка УНІАН. Володимир Семистяга - голова Луганської обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», викладач, відомий своєю патріотичною позицією, 23 червня був захоплений представниками ЛНР у полон, де провів 55 днів. Був звільнений 15 серпня.

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