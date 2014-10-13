У Донецьку в результаті обстрілу поранено трьох мирних жителів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Наголошується, що ніч в місті пройшла без активних військових дій. Проте увечері 12 жовтня були зафіксовані нові випадки влучення снарядів у житлові будинки і споруди у Куйбишевському і Київському районах. Так, після артобстрілів зруйновано 4 приватних житлових будинки по вулиці Ковалька і один будинок по вулиці 50 років України.

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За минулу добу осколками снарядів пошкоджено також розподільні газові мереж по вул. Рудзутака, 22, Стратонавтів, 8-а, Путилівській, 138, у Київському районі і по пров. Вольний, 56-а, в Куйбишевському районі. Аварії локалізовані.

Станом на 10.00 13 жовтня повідомлень від жителів про події в районах не надходило. У штатному режимі працюють комунальні служби і громадський транспорт. Аварійними бригадами підприємств ведуться ремонтні роботи на комунікаціях.

Фахівці ПАТ "Донецькміськгаз" продовжують відновлювати газові мережі у Петровському, Куйбишевському і Київському районах. Станом на ранок 13 жовтня у Донецьку без газопостачання залишаються 4558 абонентів, серед них - 9 багатоквартирних будинків, 3612 будинків приватного сектору і 30 підприємств.

Подача води в Донецьку, як і раніше, залишається нестабільною через пошкодження наливного водоводу діаметром 1400 мм компанії "Вода Донбасу", від якого залежить поповнення резервуарів одразу кількох водопровідних вузлів КП "Донецькміськводоканал". Перебої з водою мають споживачі Куйбишевського, Ленінського, частково Петровського районів, а також мікрорайонів Текстильник, шахт ім. Абакумова, Бірюзова у Кіровському районі, повідомляє міськрада.

"Працівники КП «Донецькміськводоканал» роблять все можливе, щоб подавати у ці райони воду, проте об'єми води, яка надходить по інших водопровідних лініях на водопровідні вузли, вкрай малі. Ремонтна бригада компанії "Вода Донбасу" неодноразово потрапляла під обстріл, виїжджаючи на місце аварії, і була змушена залишити ділянку. Початок ремонтних робіт заплановано на сьогодні, за умови, що не поновиться обстріл", - зазначається у повідомленні.