Національний екзит-пол на виборах в Раду буде коштувати $184 тис.

Про це повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва Ірина Бекешкіна. За її словами, консорціум "Національний екзит-пол-2014", до якого входять фонд "Демократичні ініціативи", Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, заявили про своє бажання першими провести екзит-пол.

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"155 тис. умовних одиниць - це польовий етап, і 184 - все, враховуючи медіакомпонент, публікації і все інше", - сказала Ірина Бекешкіна, додавши, що $184 тис. - це загальний бюджет для проведення екзит-полу, а $155 тис. відносяться до польового етапу дослідження.

За словами Ірини Бекешкіної, найбільше коштів надійшло від Європейського союзу, а саме - 60 тис. євро.

Екзит-пол будуть фінансувати - міжнародний фонд "Відродження", програма Matra посольства Нідерландів в Україні, Національний фонд підтримки демократії (США), PACT (проект UNITER), а також Євросоюз.

Крім того, вона повідомила, що є наглядова рада, перед яким необхідно звітувати про проведену роботу, у тому числі про фінанси.