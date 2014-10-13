Сім партій мають шанс пройти до ВР - опитування

Згідно з результатами дослідження, якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, перемогу здобув би Блок Петра Порошенка, який підтримують 33,5% респондентів, що мають намір голосувати і визначилися з вибором. 12,8% виборців підтримують Радикальну партію Олега Ляшка, 8,9% - «Народний фронт», 7,8% - «Сильну Україну», 6,9% - «Батьківщину», 5,4% проголосували б за «Самопоміч», 5,1% - за «Опозиційний блок»; 4,6% отримали б «Громадянська позиція», 4,5% - Комуністична партія України, майже 4% - ВО «Свобода». За «Правий сектор» проголосували б майже 2% опитаних, близько 5% виборців підтримали б решту партій.

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За даними соціологів, однозначно готові взяти участь у виборах 35% опитаних, ще 40%- скоріше взяли б участь.

Найвищий рівень мобілізації фіксується на заході України, півночі, включаючи Київ, в центрі, найменша явка очікується на Донбасі.

За словами Антиповича, на територіях Донбасу, які контролюються українською владою, лише 13% опитаних однозначно мають намір голосувати на парламентських виборах.

У регіональному розрізі Блок Порошенка найбільше підтримують на заході, у центрі та на півночі. Тут також більше готові віддати свій голос за Радикальну партію та «Батьківщину». У західному регіоні більша підтримка у «Народного фронту», «Самопомочі», «Свободи» і «Правого сектору». Натомість на півдні більшу прихильність серед виборців має «Сильна Україна». Тут та на сході більше тих, хто готовий віддати голос за «Опозиційний блок». КПУ найбільше підтримують на Донбасі і дещо менше - на півдні.

Щодо динаміки, то за словами Антиповича, за останні два місяці найбільше додав «Народний фронт», а також такі партії як «Самопоміч», «Сильна Україна», КПУ та «Опозиційний блок». «Батьківщина», «Громадянська позиція», ВО «Свобода» та особливо Радикальна партія Ляшка - втратили.

Згідно з результатами дослідження, 34% опитаних повністю впевнені у виборі політичної сили, ще 36% - достатньо впевнені, але можуть його змінити, 15% - вагаються у своєму виборі, ще 15% - не визначилися. Для 31% опитаних при виборі партії буде важливо, хто є лідером партії.

Більшість опитаних - 55% - вважають, що парламентські вибори у жовтні будуть швидше змаганням лідерів, 22% вважають, що це буде змагання ідей, 8% - інше, 15% - не визначилися.

*** Опитування проводилося 1-8 жовтня 2014 року, Всього опитано 2 тис. респондентів, помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.