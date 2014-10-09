Перше засідання Ради асоціації заплановане на грудень

Про це журналістам у Брюсселі після завершення низки зустрічей повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Зокрема, він зустрівся в європейськими комісарами Карлом Де Гухтом та Штефаном Фюле.

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"Ми говорили про проведення Ради асоціації в грудні, як тільки запрацює нова Єврокомісія. Коли вона запрацює, ми будемо мати дату, порядок денний, графік засідання інституційних органів", - сказав він.

Міністр зазначив, що першим завданням цього засідання буде визначити, які механізми імплементації обрати. "Це мають бути прості, всім зрозумілі, але одночасно ефективні механізми взаємодії. Це була одна з ключових тем дискусії з Штефаном Фюле", - додав міністр.

Крім цього, мова йшла про "майбутню донорську або інвестиційну конференцію". "Ми обговорили весь порядок денний Україна-ЄС, домовилися про подальші контакти, стосовно того, як буде працювати інституційна структура підтримки імплементації Угоди про асоціацію, майбутні візити. Дехто з європейських комісарів приїде до нас ще до завершення терміну діі Єврокомісії, дехто - після", - сказав дипломат.