В Одесі скасували Марш героїв, щоб не допустити провокацій сепаратистів
В Одесі скасовано Марш героїв. Як повідомили УНІАН у місцевому осередку організації «Патріоти України», яка раніше заявляла про проведення даної акції, «проросійські сили намітили провокації, від яких можуть постраждати пересічні громадяни».
«Є достовірна інформація про те, що сепаратистські елементи вдадуться до певних кроків для того, аби в місті відбулися масові безпорядки з жертвами. На жаль, ми не можемо гарантувати безпеку громадян. Тому ми вирішили марш відмінити, але підтримати акцію в Києві», - сказали в організації.
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У ній відзначили, що весь актив місцевого осередку вже в Києві.
Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси на вечір 14 жовтня було заплановано Марш героїв, в якому передбачалася участь представників організації «Патріоти України», Соціал-національної асамблеї, а також бійців батальйону «Азов», які прибули до Одеси для ротації із зони проведення антитерористичної операції.
Заявлялося про участь 300 осіб, які планували пройти через центр міста з факелами. Громадський порядок повинні були забезпечувати співробітники міліції спільно з представниками організації «Патріоти України».
Як повідомляв УНІАН, вранці 14 жовтня на Майдані Незалежкості в Києві близько трьох тисяч людей з прапорами ВО «Свобода» і чорно-червоними стягами зібралися на Марш героїв.
Активісти планують пройти Хрещатиком до Європейської площі, а звідти - з вулиці Грушевського до Верховної Ради. «Свободівці» пікетуватимуть парламент з вимогою ухвалити закон про визнання УПА і про заборону комуністичної ідеології.