В Одесі скасували Марш героїв, щоб не допустити провокацій сепаратистів

«Є достовірна інформація про те, що сепаратистські елементи вдадуться до певних кроків для того, аби в місті відбулися масові безпорядки з жертвами. На жаль, ми не можемо гарантувати безпеку громадян. Тому ми вирішили марш відмінити, але підтримати акцію в Києві», - сказали в організації.

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У ній відзначили, що весь актив місцевого осередку вже в Києві.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси на вечір 14 жовтня було заплановано Марш героїв, в якому передбачалася участь представників організації «Патріоти України», Соціал-національної асамблеї, а також бійців батальйону «Азов», які прибули до Одеси для ротації із зони проведення антитерористичної операції.

Заявлялося про участь 300 осіб, які планували пройти через центр міста з факелами. Громадський порядок повинні були забезпечувати співробітники міліції спільно з представниками організації «Патріоти України».

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 жовтня на Майдані Незалежкості в Києві близько трьох тисяч людей з прапорами ВО «Свобода» і чорно-червоними стягами зібралися на Марш героїв.

Активісти планують пройти Хрещатиком до Європейської площі, а звідти - з вулиці Грушевського до Верховної Ради. «Свободівці» пікетуватимуть парламент з вимогою ухвалити закон про визнання УПА і про заборону комуністичної ідеології.