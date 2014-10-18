Російські депутати поїдуть спостерігачами на «вибори» до бойовиків

Думська фракція КПРФ направить на вибори в самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки 8 депутатів.

Про це повідомив заступник голови ЦК КПРФ Володимир Кашин, передає ТАСС.

За його словами, керівники групи спостерігачів від комуністів вирушать до республік вже в четвер, 23 жовтня.

Агентство з посиланням на Кашина повідомляє, що «голова Верховної Ради ДНР» Борис Литвинов звернувся до керівництва Держдуми з проханням направити на «вибори» в республіку офіційну групу депутатів-спостерігачів від нижньої палати російського парламенту.

У свою чергу перший заступник голови ЦК КПРФ Іван Мельников розповів, що групу парламентаріїв від КПРФ, швидше за все, очолять Микола Коломейцев і Казбек Тайсаєв. Крім того, в числі депутатів-спостерігачів Володимир Родін.

Відповідаючи на питання про безпеку, Мельников зазначив, що "ці питання опрацьовані".

"Наші люди туди їздять більш менш регулярно, їх зустрічають на кордоні і, звичайно, ми продумуємо всі питання безпеки", - підкреслив він. У той же час, за його словами, не можна говорити про 100-відсоткову безпеку. "Може бути обстріл і все що завгодно, але все, що можна передбачити і уникнути ми продумуємо", - запевнив він.

Раніше про намір направити спостерігачів на "вибори" у ЛНР і ДНР повідомили в партії "Родина". "Поїде делегація від партії на чолі з головою Олексієм Журавльовим", - сказала прес-секретар партії Софія Черепанова.

2 листопада в ДНР і ЛНР планується проведення виборів депутатів народних рад і глав республік.

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Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що російські депутати не поїдуть на вибори до Верховної Ради України, які відбудуться 26 жовтня, в якості спостерігачів по лінії ОБСЄ. За його словами, депутати не поїдуть через побоювання, що їм не буде забезпечена належна безпека.