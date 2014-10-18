"Вибори" на Донбасі можуть призвести до ескалації конфлікту
Якщо "ЛНР" та "ДНР" вдасться 2 листопада провести так звані вибори на контрольованих ними територіях Донбасу, то це призведе до ескалації конфлікту
Про це в ефірі "Свободи слова" сказала представник президента щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, передає Еспресо.TV.
"Від президента РФ світова спільнота чекає, що він не після 2 листопада, а сьогодні заявить, що ніякі вибори 2 листопада не можуть відбутися на цій території. Бо це будуть фейкові вибори, які не визнає світ, і це буде означати лише ескалацію конфлікту", - сказала Геращенко.
Читайте такожПорошенко і лідери ЄС вважають, що нелегітимні вибори в ДНР і ЛНР перекреслять мінські домовленості
Сьогодні Президент України Петро Порошенко в Мілані зазначив, що проведення нелегітимних виборів на Донбасі перекреслить мінські домовленості.
Зазначимо, вибори у самопроголошених республіках "ДНР" і "ЛНР" мають відбутися 2 листопада.